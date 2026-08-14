Vilanova acoge un concierto de música clásica y ópera tributo a Montserrat Caballé y Pavarotti

Presentación del concierto de Vilanova en la Diputación

El Concello de Vilanova acoge, el próximo 23 de agosto, un espectáculo de ópera y música clásica tributo a Montserrat Caballé y Luciano Pavarotti dentro del ciclo cultural ‘Son Verán’ promovido por la diputación. La cita será en el Xardín Umbrío a partir de las nueve de la noche.

Sobre el escenario, detallaron en la presentación del concierto, se subirán al escenario cantantes de ópera de primer nivel en el que se incluyen familiares de los homenajeados.

El evento está concebido no solo como musical y es por ello que combinará las melodías con conversaciones entre los intérpretes en las que contarán anécdotas e historias sobre las piezas que interpretarán posteriormente.

Después de su cita con Vilanova, el espectáculo, que lleva por nombre ‘Querida Montserrat, querido Luciano’ visitará Caldas de Reis para deleitar a vecinos y visitantes. En este caso el concierto será el lunes 24 de agosto en la Carballeira a las 21:00 horas.

La programación del ‘Son Verán’ arrancó el 24 de julio con el concierto de Gabriel Fandi. El objetivo es que, durante la temporada estival, los trece directos que se enmarcan en este ciclo lleguen a distintos municipios con especial atención a los concellos de menos de 20.000 habitantes.