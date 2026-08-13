La Xunta destina más de 3,4 millones de euros a la gestión de tres plantas de biorresiduos, una de ellas en Vilanova

Imagen de la planta de compostaje en Vilanova Cedida

La Xunta, a través de la empresa pública Sogama, adjudicó, por un importe de 3.436.684 euros, el servicio para la gestión integral de las plantas de biorresiduos ubicadas en Vilanova, Cervo (Lugo) y Verín (Ourense).

El contrato, indican, entrará en vigor durante un periodo de tres años e incluye la operación, el mantenimiento y la limpieza de las instalaciones.

Además, señalan, la empresa adjudicataria, también se debe encargar de distribuir y comercializar el abono resultante del tratamiento de los restos orgánicos. Su trabajo, por tanto, aglutina las diferentes fases del proceso de compostaje, desde el pretratamiento y la fermentación a la maduración y el almacenamiento, así como los correspondientes tratamientos del aire y las aguas.

La empresa, detallan, hará uso en todo momento de las últimas tecnologías disponibles tanto de procesado como de control de olores y ruido. De esta manera, desde Sogama, garantizan una actividad industrial respetuosa con el medio ambiente y con el bienestar de todos los vecinos y vecinas.

El objetivo final de estas plantas, cuentan desde la Xunta, es transformar en compost la materia recibida en las mismas procedente de los contenedores marrones de recogida selectiva instalados en los diferentes concellos.

Desde la Xunta recuerdan que han puesto en marcha una red gallega de infraestructuras para el compostaje de la materia orgánica con el objetivo de ayudar a los diferentes concellos a cumplir la ley ya que, desde el uno de enero de 2024, todos ellos están obligados a implantar la recogida diferenciada de la material orgánica a través de este tipo de sistemas.

La inversión total, detallan, asciende a 45 millones de euros y la red está formada por las cuatro plantas de biorresiduos y trece puntos de transferencia y apoyo.