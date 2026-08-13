El Concello inicia las obras de seguridad vial en la zona de Ousensa

Visita a las obras en Ousensa, Vilanova Cedida

El Concello de Vilanova inicia las obras de mejora de seguridad vial en la zona de Ousensa, concretamente en las carreteras provinciales EP-9703 que une Vilanova con Ponte Arnelas y la EP-9701 entre Baión y András. La actuación, que afecta a un total de 2.948 metros de longitud y tiene como objetivo mejorar el estado de la vía y reforzar las seguridad tanto para los vehículos como para las personas, cuenta con una inversión de 1.286.642 euros que aporta la Diputación.

Entre los trabajos previstos se incluye tanto la reposición del firme existente como la mejora del drenaje y la instalación de una nueva red de pluviales que permita una correcta evacuación del agua de la lluvia. El proyecto, señalan desde el Concello, también contempla la renovación y mejora de la señalización horizontal y vertical de la vía para mejorar el tránsito.

En la actualidad, las obras se encuentran en la fase de inicio y, por tanto, con los primeros trabajos de saneamiento y colocación de las redes para la recogida de las aguas en la zona de la EP-9703 entre Vilanova a Ponte Arnelas. El plazo previsto para la ejecución de las obras, detallan, es de seis meses.

"Todo Ousensa"

Las actuaciones, indica el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, permitirán cubrir “todo Ousensa” y llegar “ata o límete con Tremoedo”. Además, detalló, también se actuará en parte de András, lugar en el que están previstas nuevas mejoras. “Estamos satisfeitos de que comece a obra, aínda que vai tardar uns meses en rematarse”, remarcó Durán.

Por su parte, el diputado y concejal municipal, Javier Tourís, destacó que la financiación aportada por la administración permite ejecutar estros trabajos que "culminarán as parroquias de Caleiro, Tremoedo e András" consiguiendo crear una "estrada moi accesible e segura" tanto para los vehículos como para peatones.