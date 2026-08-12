Vilanova avanza con la renovación del césped del campo de fútbol de Monte Redondo

El alcalde, Gonzalo Durán, acompañado de otros ediles municipales en el terreno de juego Cedida

El Concello de Vilanova avanza con las obras de renovación del césped artificial de campo de fútbol de Monte Redondo, en Corón, sede del S.D. Chispa. La actuación está destinada a mejora la seguridad y las condiciones del este terreno de juego y, una vez acabada, se procederá con el cambio en todos los campos de fútbol de la localidad.

Los trabajos incluyen el desmontaje del césped actual y del equipamiento deportivo, la limpieza del sistema de drenaje, la instalación de un nuevo césped artificial de última generación y el posterior montaje del nuevo equipamiento.

La actuación cuenta con un plazo de ejecución de un mes y un presupuesto total de 581.238 euros para tres actuaciones: las que se están realizando en este campo, las ya finalizadas en Monte da Lomba, en San Miguel de Deiro, y las que comenzarán próximamente en el Pabellón Multiusos. De este presupuesto participa la Xunta con una aportación del 50%, la Diputación y el Concello.

El alcalde vilanovés, Gonzalo Durán, destacó el buen ritmo de los trabajos y aseguró que estarán terminados -como muy tarde- dentro de un mes. "Xa está levantada a metade do campo e mañá comezarase a estender o novo céspede", explicó. El regidor puso también en valor el trabajo realizado en los últimos años para renovar los cuatro campos de fútbol del municipio. "Están todos practicamente novos", señaló, al tiempo que reafirmó el compromiso del Concello con la mejora y el mantenimiento de las instalaciones deportivas. "Hai que arranxar o que xa se ten para poder facer cousas novas", apuntó.

Por si parte, el concejal de Cultura y diputado provincial, Javier Tourís, destacó también la importancia de contar con instalaciones deportivas en buenas condiciones, especialmente teniendo en cuenta la alta participación de niños y jóvenes en las escuelas de fútbol de los cuatro clubes. "O que queremos é que a xente faga deporte", afirmó.

El diputado provincial destacó, además, la inversión de cerca de 600.000 euros destinada a la renovación y mejora de las instalaciones deportivas. En este sentido, recordó que la renovación de todos los campos de fútbol era un compromiso adquirido que ya está a punto de completarse. "Prometemos cambiar os catro campos e hoxe é unha realidade", concluyó.