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Vilanova

El Vilablues busca voluntarios para participar en el arranque de las actividades del festival

El evento se celebra en Vilanova los días 28 y 29 de agosto

C. Hierro
11/08/2026 20:26
Principles of Joy, cabeza de cartel del festival
Principles of Joy, cabeza de cartel del festival
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El festival Vilablues, que se celebrará los días 28 y 29 de agosto en Vilanova y contará con grupos de la talla de Principles of Joy o Dr. Feelgood, busca voluntarios para participar en el arranque del evento.

Así hacen un llamamiento a todas las personas que sepan tocar algún instrumento de percusión o de viento o a aquellas que quieran bailar y seguir el ritmo del jazz a unirse para “dar comezo ao Vilalblues máis espectacular”.

El evento programado comenzará a las doce de la mañana, momento en el que está previsto el desembarco. Esto es, los artistas llegarán a Vilanova por la Ruta Traslatio a la Estación Marítima de Santiago y, desde esta ubicación, llenarán de música, baile y ritmo las diferentes calles de la localidad.

Para esta primera jornada también están previstos los conciertos de la banda británica Dr. Feelgood, del cuarteto londinense The Cinelli Brothers o el de The New Orleans Gospel Choir.

El sábado, los encargados de poner la banda sonora serán, entre otros, Principles of Joy, Martha High, Fede Aguado o los artistas gallegos Ruxe Ruxe o Too Sweet & The Criers. 

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