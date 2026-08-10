Evacúan a un hombre tras declararse un incendio en su vivienda en Deiro

Imagen de archivo de una dotación de bomberos

Un vecino de la parroquia de Deiro, en Vilanova, tuvo que ser evacuado de su vivienda esta mañana tras declararse un incendio en su interior.

Tal y como señalan las fuentes del 112, fue un particular el que se puso en contacto con el servicio de emergencias para alertar de la situación de esta casa situada en el lugar de Cardalda pasadas las diez de la mañana.

En ese mismo momento se dio aviso tanto a la dotación de Bomberos de Vilagarcía como a la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Vilanova, que se personaron en el lugar pasados unos minutos.

Al comprobar que se encontraba una persona en el interior, lo primero fue proceder a su evacuación y, tras ser atendido en ese punto por los sanitarios, fue derivado al Hospital de O Salnés por inhalación de humo.

Las llamas, señalan, se originaron en una habitación, la cuál quedó totalmente calcinada. El resto de la casa, detallan desde el 112 se vio afectada únicamente por el humo.

A las doce, pasadas dos horas desde el aviso, el incendio en la vivienda ya se había dado por finalizado.

Actualmente, son los agentes de la Guardia Civil los que trabajan para investigar las causas del incendio que, actualmente, todavía se desconocen.