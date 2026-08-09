Vilanova ensalza al berberecho y al mejillón y convierte a Alfonso Rueda en embajador de honor

Última jornada de la Festa do Mexillón e do Berberecho de Vilanova Mónica Ferreirós

Vilanova clausuró ayer la XXXII Festa do Mexillón e do Berberecho, la primera que se celebra bajo el amparo de haberse convertido en Festa de Interés Turístico Nacional, nombramiento que pone en valor su arraigo social, su trayectoria histórica y su contribución a la promoción turística, cultural y gastronómica de España.

En esta fecha tan especial, el Concello no dejó pasar la oportunidad y preparó un programa variado y exclusivo que tuvo, como colofón, contar con Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, como nuevo embajador de la fiesta. Fue en el acto de entrega de las Insignias de Ouro e Brillantes cuando el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, señaló que este homenaje se le otorgaba “antes de nada a Alfonso, y después, al presidente de la Xunta”.

Por su parte, Rueda, no dudó en dejar constancia de la buena relación que existe entre ellos y sus administraciones. Además, quiso destacar la buena organización de la fiesta y la calidad de los productos del mar que en ella se sirven.

Otro de los homenajeados, que además tuvo el privilegio de ser el pregonero del evento, fue el director de Diario de Arousa, José Pereira.

Alfonso Rueda, colocándole la insignia al director de Diario de Arousa, José Pereira Mónica Ferreirós

Antes de recibir la insignia y frente a los vecinos y vecinas de la localidad, así como de múltiples visitantes, Pereira recorrió, en su discurso, cada parroquia de la localidad, sus fiestas, sus emblemas y sus gentes. “Hai mil festas nesta vila na que se traballa arreo, pero na que tamén hai tempo para divertirse e disfrutar”, señaló.

Citó, además, a sus vecinos más ilustres como son Valle-Inclán y los hermanos Camba y no se olvidó de destacar la importancia del trabajo de todas las personas que se dedican al mar y que, gracias a ellos y a ellas, se pueden celebrar este tipo de fiestas.

El director de Diario de Arousa, por su condición de periodista, también hizo una defensa de su trabajo y del valor del periodismo local “o de proximidade, porque fala do noso, do que nos acontece no día a día”. Y señaló que “nestes tempos de fake news, bulos e historias arrepiantes a través das redes sociais na busca dun clic que dea visitas á web, o xornalismo exercido por profesionais é máis necesario que nunca”.

Público asistente a la lectura del pregón Mónica Ferreirós

Esta idea también la subrayó Durán, quién recalcó que “xa non se entende a comarca sen este Diario” y le deseó, en el año que la cabecera cumple su 25 aniversario, una larga vida tras destacar “a súa presenza e tarefa informativa durante este cuarto de século”.

Otros galardones

Las otras dos insignias entregadas recayeron en vecinos de la localidad. El primero en recogerlo fue José María Leal, galardonado con el premio Valentín Paz Andrade de investigación en economía de Galicia por la Universidade de Santiago que no dudó en indicar la felicidad que le produjo “volver a casa” tras pasar años fuera de ella por motivos laborales.

Los segundos fueron los propietarios de A Taberna Cultural A Cofradía, establecimiento referente de la cultura en la comarca liderada por “grupo de vilanoveses e pola súa visión vangardista” que señalaron que el homenaje les hacía “muchísima ilusión” e invitaron a todos los agasajados a conocer el local. Invitación que, entre otros, no declinó el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Tras estos actos institucionales, que comenzaron pasadas las dos de la tarde, y se alargaron durante poco menos de una hora, la carpa gastronómica comenzó a trabajar a pleno rendimiento y repartió centenares de raciones preparadas con entre otros, los ingredientes principales de la fiesta; los mejillones y los berberechos.

Los platos de arroz de mariscos, las empanadas o, simplemente, los bivalvos al vapor reinaron durante la última jornada de este evento que sentó a la mesa a miles de comensales. La pretensión de vender, al menos, las mismas raciones que el año anterior –unas 5.000–, parece que se quedó corta teniendo en cuenta la cantidad de público que registró el evento durante todas sus jornadas.

Asistentes a la Festa do Mexillón e do Berberecho de Vilanova Mónica Ferreirós

Las primeras estimaciones, que no son las oficiales ya que quedaría el recuento de todos los asistentes del día de ayer en horario nocturno, señala que pasaron por la carpa unas 2.500 personas cada jornada. Esta cifra se traduce, por tanto, en unas 10.000 personas las que disfrutaron de esta fiesta en Vilanova.

Música y más

Pero no solo de mejillones y berberechos se alimenta esta fiesta que se celebró en Vilanova por primera vez en el año 1994 y que, desde ese momento, no ha dejado de crecer y de ampliar su programa de actividades.

Así, este año, este destacado escaparate de los productos del mar vinculados a la Ría de Arousa estuvo acompañado por grandes actuaciones musicales.

Entre ellas destacaron los directos de la orquesta Panorama el viernes que reunió a centenares de personas en el Parque do Cabo , el concierto de Treixadura el sábado en la Praza do Castro que hizo vibrar a todos los asistentes y el recital de Roi Casal, que fue el encargado de poner el broche de oro a los festejos en el Xardín Umbrío entonando temas como ‘A Viaxe’, ‘Tu Viaje’ o ‘Solteira’, que forman parte de su su última gira ‘Ambos mundos’ en la que el artista combina música gallega, tradición y sonidos contemporáneos.

Otra de las citas imprescindibles en el evento y que atrajeron a centenares de personas a las calles de Vilanova fue la Feira de Oportunidades. Este año fueron una veintena los establecimientos que decidieron sacar sus productos a la calle y ofrecer calzado, ropa, bisutería o artículos de botánica con grandes descuentos que alcanzaban, en algunos casos, más del 80%.

Inauguración de la Feira de Oportunidades de Vilanova Mónica Ferreirós

Este mercadillo, que está organizado en colaboración entre el Concello y la Asociación de Comercios Vilanova Centro, instaló sus stands desde el jueves y hasta ayer en la Avenida do Recheo a su paso por el Xardín Umbrío y contó con un amplio horario, así abría sus puertas por la mañan de diez a dos y media y, por la tarde, desde las cuatro y media hasta las once.

Todas estas actividades paralelas y, por supuesto, el volumen de personas que llegan a la localidad para disfrutar del evento hacen al alcalde vilanovés ponerse nuevos retos. Así, una vez que ya cuenta con el sello de Festa de Interés Turístico Nacional y con la mayor promoción con la que contará, Durán indica que “a largo plazo” Vilanova trabajará para intentar conseguir para la Festa do Mexillón e do Berberecho la declaración como evento de interés turístico internacional.