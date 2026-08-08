Los festejos en honor a la Virxe do Carme dan paso a la gran jornada del mejillón y del berberecho

La Virxe do Carme durante su paseo por las calles de Vilanova MONICA VILA

Vilanova pondrá hoy el broche de oro a uno de los fines de semana más festivos del año con la celebración del día grande de la XXXII Festa do Mexillón e o Berberecho.

Para prepararse para esta jornada, los vecinos y vecinas de la localidad, así como decenas de visitantes, vivieron un día especial con eventos en torno a la Virxe do Carme.

Así desde la mañana el municipio se vistió de gala para venerar a la patrona de los marineros con una misa en a las doce de la mañana y otra a las siete que terminó con la tradicional procesión marítima. Decenas de barcos acompañaron a la Virgen y participaron en una ofrenda de flores en memoria de todas aquellas personas que perdieron la vida en el mar. Además, los presentes, pidieron protección a su en un acto lleno de emoción para aquellos trabajadores del sector del mar.

A su vuelta a tierra, como no podía ser de otra manera, recibieron a la Virxe do Carme con vítores y música que volvieron a acompañar a la imagen hasta la iglesia de San Cipriano.

Por la noche, el ambiente festivo se trasladó de nuevo a la carpa gastronómica y a la Praza do Castro que se abarrotó de gente para vibrar con el directo de Treixadura.

Actos institucionales

La jornada de hoy comenzará desde bien temprano con la última jornada de la Feira de Oportunidades a las diez de la mañana. A partir de las doce y media, las calles se llenarán de música de la mano de la charanga Mekánika Rolling Band al mismo tiempo que la carpa gastronómica abrirá sus puertas en la Praza do Castro para ofrecer las delicias del mar.

El director de Diario de Arousa, Jose Pereira, dará el pregón de la Festa do Mexillón de Vilanova Más información

En torno a la una y media de la tarde está previsto que el director del Diario de Arousa, José Pereira inaugure los actos institucionales con la lectura del pregón.

Tras su discurso se procederá a la entrega de las Insignias de Ouro e Brillantes que este año recaen tanto en Pereira como en el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y en José María Leal, vecino de Vilanova galardonado con el premio Valentín Paz Andrade de investigación en economía de Galicia por la Universidade de Santiago y en A Taberna Cultural A Cofradía, establecimiento referente en la comarca liderado por un “grupo de vilanoveses e pola súa visión vangardista".

Vilanova entrega sus Insignias de Ouro y Brillantes a Rueda y al director de Diario de Arousa, José Pereira Más información

Por la noche, la carpa gastronómica volverá a repartir las diferentes elaboraciones que tienen a los mejillones y a los berberechos como ingredientes principales. El encargado de cerrar el telón a esta edición del evento, que este año estrenó su sello de Festa de Interese Turístico Nacional será el artista Roi Casal. Su directo está previsto para las 21:00 horas en el escenario ubicado en el Xardín Umbrío.