Vilanova entrega sus Insignias de Ouro y Brillantes a Rueda y al director de Diario de Arousa, José Pereira

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda MONICA VILA

La Festa do Mexillón e o Berberecho de Vilanova anunció, por sorpresa, quienes recibirán las Insignias de Ouro e Diamantes de esta edición. Los nombres de los homenajeados son el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, José María Leal, vecino del municipio y ganador del premio Valentín Paz Andrade de investigación en economía de Galicia por la Universidade de Santiago, la taberna cultural A Cofradía y el director de Diario de Arousa, José Pereira.

Este último, además, será el encargado de dar el pregón de la fiesta en el momento que estrena el sello de Festa de Interese Turístico Nacional y, este periódico que cumple 25 años siendo referente en la información local en la Ría de Arousa y con un seguimiento exhaustivo de las comarcas de O Salnés, O Barbanza y Ulla-Umia.

Los actos comenzarán el domingo a la una y media, momento en el que tendrá lugar la recepción de las autoridades y la posterior salida a la Praza do Castro para que el alcalde, Gonzalo Durán, salude a todos los vecinos, vecinas y visitantes y, posteriormente, Pereira, haga la lectura de su pregón.

Antes de esto, mañana, el municipio tiene previstos los eventos en honor a la Virxe do Carme. Así a las doce de la mañana tendrá lugar la misa y, por ejemplo, a las siete de la tarde, la procesión marítima tras la salida de la Igrexa Parroquial de San Cipriano hacia el puerto de Vilanova.

Además, durante todo el fin de semana, estará abierta la Feira de Oportunidades que cuenta con una veintena de puestos ubicados en la Avenida do Recheo a su paso por el Xardín Umbrío. En este punto, los comercios, ofrecen todo tipo de artículos (ropa para todas las edades y de todos los estilos, calzado, bisutería, ) con grandes descuentos. El horario de los stands es, por la mañana, desde las diez a las dos y media y, por la tarde, de cuatro y media a once.