Calzado, ropa, bisutería o artículos de botánica con grandes descuentos en la Feira de Oportunidades de Vilanova

Inauguración de la Feira de Oportunidades de Vilanova Mónica Ferreirós

El comercio de Vilanova volvió a salir a la calle para ofrecer a vecinos y visitantes los mejores productos con grandes descuentos. La que ya es la vigésimo segunda Feira de Oportunidades del municipio, abrió esta mañana sus puertas con gran expectación tanto por parte del comercio, para conocer su acogida, como por el público en general, que desde primera hora abarrotó los puestos para poder comprar artículos con precios rebajados.

En total están instalados en la Avenida do Recheo, a su paso por el Xardín Umbrío, una veintena de puestos que ofrecen todo tipo de artículos. Así a la venta hay desde prendas de ropa y calzado a bisutería pasando, por ejemplo, por los artículos de botánica.

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, acompañado, entre otros, por el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, del diputado Javier Tourís o representantes de la Asociación de Comercios Vilanova Centro –organizadores de la feria– fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida a este evento que cuenta con atraer a centenares de personas a la localidad hasta el domingo. El horario de los stands es, por la mañana, de diez a dos y media y, por la tarde, de cuatro y media a once.

Gastronomía

La apertura de esta feria de oportunidades coincide con la celebración de la Festa do Mexillón e o Berberecho que este año estrena su reconocimiento como Festa de Interese Turístico Nacional. La carpa gastronómica de este espacio estará abierta hasta el domingo desde las doce y media a las cuatro y media y desde las ocho a las doce.

El programa para hoy incluye, además de variedad de productos del mar, el concierto de Take It Easy en el Xardín Umbrío al mediodía y el directo de Treixadura en la Praza do Castro a las diez de la noche.