La Festa do Mexillón e o Berberecho da el pistoletazo de salida y debuta con el sello de Interés Turístico Nacional

Diferentes representantes de la administración local, provincial y autonómica fueron al acto de inauguración Mónica Ferreirós

Vilanova de Arousa dio esta mañana el pistoletazo de salida a la XXXII de la Festa do Mexillón e o Berberecho, una de las grandes citas gastronómicas de la comarca y que, además, este año estrena su distintivo como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Momentos previos al acto de inicio, la carpa de degustación ya albergaba a decenas de comensales en sus mesas, a los que poco a poco se sumaban aquellos que formaban la cola en el stand para adquirir los tickets y poder probar los productos del mar protagonistas. “Todo fenomenal. Solo tienes que ver nuestros platos, y eso que hace nada que llegamos”, declaraban en un grupo de visitantes recién llegadas de Madrid.

En la inauguración oficial estuvieron presentes el alcalde, Gonzalo Durán, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta, José López Campos, los diputados provinciales, Javier Tourís y Jesús Vázquez Almuíña, y más representantes de las diferentes administraciones.

Fue Vázquez el primero en felicitar al Concello de Vilanova por conseguir el distintivo de Interés Turístico Nacional, siendo ya cinco las celebraciones que albergan este reconocimiento en toda la provincia. Así, el diputado no pudo evitar poner el foco en que el siguiente paso sea conseguir dicha insignia a nivel internacional.

Comensales tras la apertura de la carpa gastronómica Mónica Ferreirós

Por su parte, López Campos destacó la importancia de la festividad como referente en la temporada estival de la comarca y de los productos del mar gallego, manifestado que “non hai mellor maneira de iniciar o mes de agosto” y que “esta é unha festa marcada no calendario”. En esta línea, animó a los vecinos y visitantes “a gozar e saborear ambas as dúas propostas desta cita imperdible do estío” y apuntó que “todas esas cuestións que resumen ‘Galicia Calidade’ están hoxe aquí en Vilanova”.

Finalmente, Gonzalo Durán quiso destacar el progresivo crecimiento de Vilanova como destino de referencia para los visitantes, señalando que cada vez son más –y antes– los turistas que llegan al municipio.

También, el primer edil incidió en que la obtención del reconocimiento de Interés Turístico Nacional para la Festa do Mexillón e o Berberecho “no es el trabajo de un año, sino de treinta y dos”, y concluyó subrayando que “en Galicia la gastronomía es una forma de vida. Es parte de nuestra cultura: es comer, hablar, las largas sobremesas... es un estilo de vida para los gallegos”.

Programación

Hasta el próximo domingo 9 de agosto, la localidad volverá a convertirse en el punto de encuentro para cientos de vecinos y visitantes, quienes se acercarán para poder degustar estos distinguidos productos de la Ría, además de disfrutar del extenso programa preparado.

Tras la apertura de la carpa gastronómica, que permanecerá abierta en horario de 12:30 a 16:30 y 20 a 00 horas todas las jornadas, mañana arrancarán las propuestas musicales con la actuación de la orquesta Panorama, a partir de las once de la noche, en el Parque de O Cabo.

El sábado tendrá lugar el concierto de Take It Easy, a la una y media del mediodía, en el Xardín Umbrío y, a las diez de la noche, el concierto de Treixadura en la Praza do Castro.

El programa del domingo incluye pasacalles desde las ocho y media de la mañana y el concierto de Roi Casal, a las nueve de la noche, en el Xardín Umbrío, una actuación enmarcada en el programa +Música de la Diputación.

El pregón

No obstante, como es tradición, el pregón también tendrá lugar el último y gran día de la festividad, a la una y media del mediodía, en la Praza do Castro. Este año el discurso correrá a cargo del director de este periódico, Jose Pereira, sobre quien ha recaído este reconocimiento con motivo del 25 aniversario de Diario de Arousa.

Por otro lado, a partir de hoy también estarán abiertos los puestos de la clásica Feira de Oportunidades, que este año contará con una veintena de stands en los que se podrán adquirir prendas de ropa, calzado bisutería o artículos de botánica con grandes descuentos.

Los puestos, que estarán ubicados en la Avenida do Recheo, a sua paso por el Xardín Umbrío, estarán disponibles en horario de 10 a 14:30 y de 16:30 a 23 horas.