El director de Diario de Arousa, Jose Pereira, dará el pregón de la Festa do Mexillón de Vilanova

Foto de conmemoración del 25 aniversario de Diario de Arousa con representantes políticos, colectivos y asociaciones de las tres comarcas arousanas Mónica Ferreirós

El director de Diario de Arousa, Jose Pereira, será el encargado de dar el pregón de la Festa do Mexillón e do Berberecho de Vilanova, que este año estrena el sello de Interés Turístico Nacional. Lo hará justo en este 2026, cuando el periódico cumple 25 años siendo referente en la información local en la Ría de Arousa y con un seguimiento exhaustivo de las comarcas de O Salnés, O Barbanza y Ulla-Umia.

Jose Pereira dará el pregón este domingo a las 13:30 horas desde el balcón de la Casa do Concello de Vilanova en la que será la jornada grande de esta celebración gastronómica.