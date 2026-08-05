Principles of Joy y Dr. Feelgoog encabezan el cartel del Vilablues

Principles of Joy, cabeza de cartel del festival

El Concello de Vilanova acogerá, por segundo año consecutivo, la celebración del festival Vilablues. Las fechas escogidas son el 28 y 29 de agosto y, las actividades, estarán repartidas entre el escenario ubicado en el pabellón multiusos, la Cofradía, el auditorio o la Estación Marítima.

En esta onceava edición, el evento busca presentar diferentes estilos de la música negra a todos los públicos, es por ello que la programación incluye iniciativas tanto para mayores como para niños y niñas.

El programa de la jornada del viernes estará encabezado por la mítica banda británica Dr. Feelgood que, fundada a principios de los años 70, continúa siendo uno de los grupos de R&B más apreciados mundialmente. Acompañándolos sobre el escenario estará el cuarteto londinense The Cinelli Brothers que representan la nueva generación de músicos apasionados por el blues o The New Orleans Gospel Choir, que presentará al público su colección de grandes éxitos.

En el cartel del viernes también se lee el nombre de Rockin´Gina and The Sentinels, banda que bebe de la música de los años 50 o Best Boys, agrupación formada hace diez años por Ángel Sánchez y Lucas Fernández. Además, habrá pasacalles, sesiones de dj y una jam session en el escenario de la Cofradía.

El sábado el cabeza de cartel es Principles of Joy, una formación francesa que se ha convertido en uno de los grupos de soul contemporáneo más populares de Europa. Su directo sorprenderá al público por la combinación de sonidos clásicos del soul con influencias del hip hop y de la psicodelia.

La cantante Martha High acompañada por Julián Maeso o el artista Fede Aguado completan el cartel internacional del festival.

a en el escenario correrá por cuenta de Mad Martin, del grupo Ruxe Ruxe y de Too Sweet & The Criers, que se trata del alter ego del músico de blues Adrián Costa. La programación del sábado se completará con las sesiones de los djs Little & Kaiser, FonkyOmar y Peligro, Además, tras los directos, como la jornada anterior, se celebrará una jam session en la Cofradía.

La entrada a todas las actuaciones es gratuita y abierta a un público de todas las edades ya que lo que busca es “converter a Ría no corazón do blues atlántico, fusionando cultura, música e territorio".