Vilanova mejorará la cubierta del pabellón por 147.000 euros

El conselleiro de Deportes, Diego Calvo, visitó el pabellón municipal de Vilanova Gonzalo Salgado

El Concello de Vilanova apuesta por la mejora de las infraestructuras deportivas. Es por ello que, en colaboración con la Xunta y la Diputación tiene prevista la mejora de la cubierta del pabellón municipal para subsanar los problemas de goteras y filtraciones que presenta en la actualidad.

El proyecto se basa en la instalación de una cubierta de chapa sobre la actual que contará con una cámara de aire ventilada.

al y como señaló el alcalde, Gonzalo Durán en la visita a la infraestructura junto al conselleiro de Deportes, Diego Calvo, la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto y el diputado, Javier Tourís, los trabajos se adjudicarán este viernes y el plazo para terminarlos es de dos meses.

La inversión alcanza los 147.000 euros. Además de estos trabajos, con un presupuesto total de 581.238 euros de los que la Xunta aporta 290.000, también se cambió el césped artificial del campo de fútbol de Monte da Lomba y se está ejecutando una obra similar en el campo de Monte Redondo.

Durán indicó que el Concello lleva años centrado en la renovación de las instalaciones deportivas con el objetivo de ofrecer los mejores servicios a los vecinos y vecinas de la localidad. Además, presumió que el municipio cuenta, actualmente, con cuatro campos de fútbol y todos ellos usados con asiduidad por muchas personas.

Por su parte Calvo destacó que estas instalaciones no solo son utilizadas por vecinos de la localidad “senón por usuarios de concellos da contorna”.