Lalín acoge la presentación de la Festa do Mexillón e o Berberecho y destaca el éxito de la Feira de Oportunidades

Presentación de la Feira de Oportunidades de Vilanova Gonzalo Salgado

El municipio de Lalín acogió, en el día de ayer, la presentación oficial de la Festa do Mexillón e o Berberecho de Vilanova que este año llega a su trigésimo segunda edición con una novedad importante: el reconocimiento como Festa de Interese Turístico Nacional.

La programación del evento, como ocurre cada verano, combina a la perfección la riqueza de la gastronomía de la localidad con la música y la promoción turística de la villa. Los eventos arrancan el jueves con la apertura de la carpa gastronómica a las 13:00 horas que permanecerá abierta en horario de 12:30 a 16:30 y de 20:00 a 00:00 durante todas las jornadas hasta el domingo.

Al día siguiente comenzarán las actividades musicales y culturales con actuaciones como la de la orquesta Panorama a partir de las once de la noche en el Parque de O Cabo. El sábado tendrá lugar el concierto de Take It Easy a la una y media de la tarde en el Xardín Umbrío y el concierto de Treixadura a las diez en la Praza do Castro.

El programa del domingo incluye pasacalles desde las coche y media de la mañana, la lectura del pregón a las 13:30 horas y el concierto de Roi Casal a las nueve.

Durante el acto de presentación, en el que estuvieron presentes tanto el alcalde de la localidad, Gonzalo Durán, como Javier Tourís, concejal de Cultura, Pablo Fernández, delegado territorial de A Xunta, Begoña Blanco, concejala de Lalín o el alcalde, José Crespo, los presentes destacaron la unión entre ambos concellos que simbolizan “o mellor do mar e o mellor da terra”.

“Lalín é un referente gastronómico de Galicia, de España e tamén a nivel mundial e un lugar idóneo para dar visibilidade a un evento como o de Vilanova que é un lugar de referencia na costa galega”, indicó el primer edil lalinense.

Veinte puestos

Dentro de las actividades del evento se enmarca la Feira de Oportunidades que este año contará con una veintena de puestos en los que se podrán adquirir prendas de ropa, calzado, bisutería o artículos de botánica con grandes descuentos.

La apertura de los stands, que estarán ubicados en la Avenida do Recheo, a su paso por el Xardín Umbrío, será el viernes y estarán disponibles en horario de diez a dos y media y de cuatro y media a once hasta el domingo.

El objetivo de incluir esta feria, señaló Durán en la presentación es “dinamizar o comercio local e ofrecer un espazo de lecer que se convirta nun punto de reunión de visitantes e familias”. Por su parte, Esther Prado, presidenta de Arousa Centro, señaló que el principal objetivo de este evento “é renovar o stock e liberar espazo” de los establecimientos adheridos al evento, por lo que los descuentos que ofrecerán los productos disponibles partirán desde el 50% y podrán llegar hasta el ochenta.