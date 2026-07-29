La Xunta pone en valor el trabajo de los voluntarios para la conservación de la Ría

Visita al campamento ambiental de As Sinas Mónica Ferreirós

Una veintena de jóvenes con arraigo familiar en Galicia pero residentes en países como Cuba, Argentina, Cuba o Venezuela, participan en el campamento ambiental de As Sinas incluido en el programa ‘Conecta co Voluntariado en Galicia’ organizado por la Xunta.

Esta iniciativa, señalan, tiene dos objetivos, el primero de ellos el reencuentro de estas personas con su tierra de origen y, por el otro, la realización de acciones de conservación en el medio rural.

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez, acompañado por el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán y la concejala de Deportes, Eliana Vidal, visitaron ayer a los participantes y pudieron comprobar las labores que realizan destinadas a la limpieza de las playas. Rodríguez quiso poner en valor la importancia de este voluntariado para la conservación de la Ría e hizo hincapié en que “é unha maneira de coidar Galicia e, ao tempo, de proxectar a súa cultura e valores máis alá das nosas fronteiras”.

Por su parte, el regidor vilanovés, además de dar la bienvenida a los participantes quiso agradecer a la Xunta que escogiese Vilanova para llevar a cabo esta actividad.

Según destacó Durán, el campamento contribuye a fortalecer los lazos con los países de la diáspora y, al mismo tiempo, promueve el respeto por el medio ambiente. “Estamos encantados de que estean aquí, de que coñezan a nosa terra e de que, ademais, realicen unha labor de limpeza ambiental e de concienciación. Cando falamos con arxentinos, venezolanos ou uruguaios, os galegos non os sentimos como estranxeiros”, señaló el edil.

Esta veintena de jóvenes comenzaron en el campamento el pasado 23 de julio y está previsto que continúen en las instalaciones ubicadas en As Sinas hasta el 3 de agosto.