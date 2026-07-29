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Vilanova

La Diputación organiza talleres para conocer el trabajo de las mariscadoras en Vilanova

Las rutas serán los días 20 y 25 de agosto

C. Hierro
29/07/2026 21:02
Mariscadoras en una playa de Vilanova
Mariscadoras en una playa de Vilanova
Gonzalo Salgado
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La Diputación organiza unas rutas sensoriales de marisqueo con el objetivo de acercar el trabajo de las mariscadoras y el valor ambiental, cultura y social de su labor a todos los vecinos y vecinas, así como a visitantes llegados de diferentes puntos de Galicia o España.

Las fechas escogidas para estas citas son los días 20 y 25 de agosto y estarán guiadas por las propias mariscadoras de la villa. El horario previsto para la actividad, que se llevará a cabo en la playa de O Esteiro, es desde las diez de la mañana hasta las doce.

Los interesados en participar en estas actividades inmersivas deberán inscribirse de forma previa a través del formulario habilitado para cada una de las rutas en la página de la Diputación. Los periodos para ello se abrirán a las nueve horas de las fechas que se indiquen para cada una de ellas. 

Cada persona, señalan desde la Diputación, podrá presentar una única solicitud en la que podrá incluir hasta tres personas acompañantes. El formulario permanecerá abierto hasta completar las 25 plazas fijadas para cada una de las actividades.

En total, la Diputación tiene organizada la celebración de un total de 85 talleres gratuitos en diferentes municipios de la provincia.

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