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Vilanova

Las cofradías abordan con comercializadoras los retos que afronta el sector del marisqueo

A. Louro
25/07/2026 20:51
Representantes de Agacomar y los pósitos, en la reunión
Representantes de Agacomar y los pósitos, en la reunión
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Las cofradías de Vilanova, Cambados, A Illa, O Grove, Raxó, Pontevedra y Lourizán abordaron el viernes una reunión de trabajo con la Asociación Gallega de Comercializadores de Marisco (Agacomar), que ha iniciado una ronda de contactos para tratar de abordar la situación límite que afronta el marisqueo.

Lo cierto es que la escasez de producto ha creado también problemas a las comercializadoras, que adviertes dificultades para poder abastecer el mercado. Así lo señalan desde una de las cofradías más afectadas por la crisis del marisqueo, la de Vilanova. Otro de los problemas es que Galicia no produce la semilla que precisa para nutrir sus bancos marisqueros, teniendo que recurrir a producto de fuera.

Fue así una primera toma de contacto entre la agrupación de comercializadoras y los pósitos de la Ría, que se emplazaron a tener una próxima reunión para tratar de ahondar en esta cuestión y conocer las problemáticas que se observan en todos los eslabones de la cadena de la industria del mar, tanto desde el punto de vista productivo como comercial.

Un grupo de trabajo permanente sobre el marisqueo que sirve para avanzar en una labor coordinada entre todos que permita reforzar la viabilidad económica de la actividad.  

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