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Diario de Arousa

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Vilanova

A Confraría de Vilanova deberá pagar 7.300 euros por un despido improcedente

A. Louro
24/07/2026 21:26
Sede de la Casa do Pescador en Vilanova de Arousa
Sede da Confraría de Vilanova de Arousa
Mónica Ferreirós
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Un acordo entre a Confraría de Vilanova e a antiga bióloga suporán o desembolso por parte do Pósito de 7.331 euros por un despido improcedente. A ex empleada, viña prestando os seus servizos na Confraría desde o ano 2021 cun contrato de interinidade como substitución do biólogo titular, ao que a Xunta Xeral decidiu non prorrogar a súa excedencia.

Na súa denuncia, a biológa pedía inicialmente tamén un despido nulo e unha suposta situación de acoso laboral e discriminación, ao producirse o despido cando estaba embarazada de catro meses, circunstancia que o patrón maior, Rosalino Díaz, declarou non coñecer. En calquera caso, finalmente ambas partes chegaron a un acordo con respecto á contía da indemnización por despido improcedente e a traballadora desistiu da acción de nulidade, así como a indemnización por danos que esixía inicialmente.

O patrón maior resalta que desde o Pósito descoñecían que ao ter superado os tres anos a indemnización —pese a ter un contrato de interinidade— tiña que rexirse como o dunha empregada fixa. “Evidentemente, había que pagarlle o que lle correspondía”, sinalou Díaz.

Non é a única denuncia á que se enfrentou a Confraría, que ten pendente aínda outra causa aberta polo despido e vulneración de dereitos interposta pola ex secretaria, que reclama cantidades superiores aos 60.000 euros.

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