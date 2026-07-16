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Vilanova

Carlos Núñez actuará en Pazo Baión con su gira ‘Lugares Máxicos’

A. Louro
16/07/2026 21:36
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Como ya es tradición cada verano, el gaiteiro Carlos Núñez volverá a celebrar la gira ‘Lugares Máxicos’ en Pazo Baión. Será el próximo 23 de julio cuando, a partir de las 20 horas, su música volverá a inundar los jardines del pazo. Todo un espectáculo inteintergeneracional que pone en valor enclaves patrimoniales increíbles, entre ellos, el de Pazo Baión, una propiedad que ha dado lugar a una de las grandes tradiciones vitivinícolas de Galicia. Esta actuación en la propiedad ya se ha consolidado como uno de los encuentros más esperados por el público.

Este año se cumplen 30 años de ‘A Irmandade das Estrelas’, el disco que cambiópara siempre la música gallega. Para celebrarlo, Carlos Núñez ha diseñado una gira adaptando los repertorios a la naturaleza y la magia de cada lugar, y uniendo en el mismo escenario a los maestros que participaron en aquel disco con jóvenes prodigios que ni siquiera habían nacido en el 96. Será en una cita en la que el músico estará rodeado de viñedos y del paisaje característico del Valle do Salnés, en donde el pazo ofrece el marco perfecto para disfrutar de una experiencia cultural al aire libre en plena conexión con la naturaleza. La entradas están ya a la venta en Ataquilla.

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