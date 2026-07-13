Condenan a cuatro y siete años de prisión a un traficante y su proveedor

Fachada de la Audiencia de Pontevedra, que emitió la sentencia Gonzalo Salgado

La Audiencia de Pontevedra condenó a dos acusados a siete y cuatro años de prisión como autores de un delito contra la salud pública por tráfico de cocaína. Además, les impulso multas de 350.000 y 250.000 euros, respectivamente, y acordó el decomiso de la droga, que alcanzó cerca de los 1,4 kilos de la sustancia.

El tribunal consideró así probado que uno de los acusados, residente en Vilanova, le pasaba cocaína al otro, de Pontecesures, para su posterior distribución. La sentencia explica que ambos concertaron varias operaciones de compraventa entre mayo y septiembre de 022 y que, en los registros domiciliarios, se llegaron a intervenir cerca de 1,4 kilos de cocaína, dinero en efectivo y material empleado para la preparación y distribución de la droga.

Así, constan dos conversaciones a través de sms en los que los acusados acordaron la compraventa de un kilo de cocaína, la primera de las operaciones por 28.500 euros y la segunda por 26.000. Así, el tribunal se apoya en las intervenciones telefónicas, los mensajes intercambiados entre los acusados, las vigilancias policiales y el resultado de las entradas y registros domiciliarios. La sentencia no es firme, ya que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.