Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

CCOO reclama que se establezca una ambulancia básica con base permanente en Vilanova

El sindicato pide al Concello que "lidere" la reclamación ante la Xunta

A. Louro
13/07/2026 18:03
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó hasta el lugar del accidente de tráfico una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB)
Una ambulancia de soporte vital básico (SVB), en una imagen de archivo
D.A.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

CCOO presentó una solicitud formal ante el Concello de Vilanova para que apoye institucionalmente el establecimiento permanente de la base de una ambulancia de soporte vital básico (SVB) en el munipio. Una medida, según destacan desde el sindicato, permitiría reducir los tiempo de respuesta y mejorar de forma significativa la atención a las emergencias: “A rapidez na atención pode marcar a diferenza entre a vida e a morte”, recalcó.

En la actualidad, según indica CCOO, este recurso solo funciona durante los meses de julio y agosto, en horario de 10 a 22 horas. Algo que considera “insuficiente”, por lo que el delegado de personal de Ambulancias de Pontevedra, Ramón Salvado Rey, reclama esta dotación de forma permanente.

Igualmente, el sindicato solicita también que la medicalizada mantenga de forma definitiva su base en el Hospital do Salnés y que, durante los meses de mayor presión asistencial —especialmente en el verano—, Sanxenxo disponga de un recurso adicional de soporte vital avanzado, evitando que el refuerzo turístico “se realice a costa da capacidade asistencial do resto da comarca” y pide al Concello que “lidere” esta reivindicación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620