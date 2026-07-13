CCOO reclama que se establezca una ambulancia básica con base permanente en Vilanova
El sindicato pide al Concello que "lidere" la reclamación ante la Xunta
CCOO presentó una solicitud formal ante el Concello de Vilanova para que apoye institucionalmente el establecimiento permanente de la base de una ambulancia de soporte vital básico (SVB) en el munipio. Una medida, según destacan desde el sindicato, permitiría reducir los tiempo de respuesta y mejorar de forma significativa la atención a las emergencias: “A rapidez na atención pode marcar a diferenza entre a vida e a morte”, recalcó.
En la actualidad, según indica CCOO, este recurso solo funciona durante los meses de julio y agosto, en horario de 10 a 22 horas. Algo que considera “insuficiente”, por lo que el delegado de personal de Ambulancias de Pontevedra, Ramón Salvado Rey, reclama esta dotación de forma permanente.
Igualmente, el sindicato solicita también que la medicalizada mantenga de forma definitiva su base en el Hospital do Salnés y que, durante los meses de mayor presión asistencial —especialmente en el verano—, Sanxenxo disponga de un recurso adicional de soporte vital avanzado, evitando que el refuerzo turístico “se realice a costa da capacidade asistencial do resto da comarca” y pide al Concello que “lidere” esta reivindicación.