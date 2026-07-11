La Xunta inicia las obras para completar la conexión del Camiño Francés en Baión

El alcalde, Gonzalo Durán, comprobó el inicio de las obras Cedida

La Xunta inició las obras para completar la unión del llamado Camiño Francés, el vial de la concentración parcelaria Baión-András, para su entronque en ambos extremos: por un lado, con la PO-301 y, por otro, con la PO-531. Una actuación que conlleva una inversión de cerca de 900.000 euros y tiene un plazo de ejecución de doce meses.

En Pontearnelas se construirá un ramal de conexión con la glorieta de enlace de la PO-301, que también será remodelada para adaptarla a la nueva configuración viaria. Por su parte, en Baión se ejecutará una nueva salida y rotonda que permitirá enlazar el vial ya existente con la PO-531, completando así la continuidad del recorrido que unirá las dos vias autonomicas mediante este camino ya existente.

La actuación mejorará la conectividad y la seguridad vial y convertirá esta carretera paroquial en una alternativa a la EP-9701 que comunica núcleos de Baión y András, favoreciendo una distribución más eficiente del tráfico y ofreciendo un itinerario más seguro y funcional para los desplazamientos de la vecindad y del resto de personas usuarias de la vía.

Unas obras “moi agardadas”

El alcalde, Gonzalo Durán, comprobó el inicio de las obras, que calificó como “moi agardadas”, ya que facilitará una comunicación más rápida y segura por la parroquia de Baión, al convertir esta ruta en una alternativa a la carretera provincial y evitar desplazamientos hasta Vilanoviña para realizar cambios de sentido en la PO-531.

“Estamos encantados porque, despois de tanto tempo, conseguimos un dos grandes obxectivos desta lexislatura: dalle saída ao Camiño Francés cara á PO-531 e mellorar a comunicación de toda a parroquia”. “Agora veremos como responde o tráfico e seguiremos traballando para optimizar esta infraestrutura”, concluyó el regidor, que agradeció la inversión de la Xunta de Galicia.