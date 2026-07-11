La Cofradía de Vilanova explota contra los furtivos en bañador: “Todos os días decomísase algo”

Algunas almejas interceptadas a un turista Cedida

La Cofradía de Vilanova lleva ya años afrontando una crisis en la productividad del marisco, lo que ha llevado al Pósito a una situación límite. Una falta de recurso que se ve agravada por los llamados furtivos en bañador. Así lo explica el patrón mayor, Rosalino Díaz, que critica la alta incidencia de este tipo de prácticas.

En este sentido, indica que tanto los vigilantes privados como los propios mariscadores, que realizan también labores de vigilancia en los arenales, “practicamente todos os días decomísase algo”, lamenta Díaz, que recalca que esta situación, que mayoritariamente se da con los turistas, “é un problema día tras día”. No son grandes cantidades, explica el patrón, pero al suceder día sí y día también acaba suponiendo una importante pérdida para el sector de a pie.