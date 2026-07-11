La Cofradía de Vilanova pide un crédito para poder regenerar más de un millón de metros

Participantes en el encuentro entre el Pósito y Mar Cedida

La Cofradía de Vilanova ha tenido que solicitar un crédito, con un 5% de intereses, para poder acogerse al convenio con la Consellería do Mar para el proyecto de recuperación de bancos marisqueros, que supondrá la movilización de 483.597 euros, que posteriormente serán financiados por el propio gobierno autonómico.

El convenio prevé la movilización de hasta 65 trabajadoras de la agrupación de marisqueo de a pie, que sumarán 144 jornadas coordinadas de trabajo en el marco de este programa de regeneración. Los avances en su ejecución fueron discutidas así en una reunión ayer entre Cofradía y Consellería. Encuentro en el que coincidieron en la necesidad de exención de las cuotas de la Seguridad Social para las productoras que vieron interrumpida su actividad y cuya competencia es del Gobierno central. La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, destacó que el ejecutivo ya solicitó formalmente y de forma urgente la adopción de esta medida ante el Instituo Social de la Marina.