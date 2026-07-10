El talaso de Vilanova entra en la segunda fase y el Concello ya avanza para licitar las siguientes

Autoridades en una visita a la zona Cedida

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán —acompañado por los ediles Javier Touís, Nuria Morgade y Eliana Vidal— anunció el inicio de la segunda fase de edificación del futuro centro de talasoterapia tras completar la construcción del vaso de la piscina principal. Así, en este nuevo ciclo se acometerán las obras de cimentación del segundo vaso, destinado a la piscina infantil, así como al levantamiento del edificio que albergará los vestuarios del complejo termal y otras estancias complementarias.

Ambas fases suman 1,8 millones de euros –financiados a partes iguales por Xunta y Diputación— y fueron adjudicadas a la misma empresa, Construcciones Orega SL. Todavía faltará una tercera para la creación del recorrido termal y el gimnasio, que ascenderá al millón de euros y que se corresponderá a los fondos en favor de Mar de Santiago por el programa europeo EDIL, y cuya contratación “xa se está preparando”.

Cabe recordar que el talaso ya concluyó la realización de la estructura de una piscina recreativa al aire libre de 25 metros de largo por 16,50 metros de ancho, así como de las infraestructuras técnicas necesarias para su funcionamiento, con una inversión de 538.000 euros (dentro de esos 1,8 millones ya citados con anterioridad).