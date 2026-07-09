FestiValle despide el teatro con un tercer lleno y proyecta hoy el filme ‘Tirano Banderas’

Participantes en el curso de verano Cedida

FestiValle despidió ayer su programación teatral con un tercer lleno con la representación de ‘Noche’, de Alejandro Sawa y continuará hoy con la proyección gratuita del filme ‘Tirano Banderas’, en el Auditorio, como conmemoración del centenario de la obra de Valle-Inclán. La película, dirigida en 1993 por Luis García Sánchez e interpretada por Ana Belén, recientemente premiada con el galardón Mari Gaila de la Asociación de Amigos de Valle-Inclán por este papel. Además en la película aparecen Gina María Volonté, Fernando Guillén, Juan Diego y Javier Gurruchaga.

Del mismo modo mañana y pasado continuará la realización del curso de verano en la iglesia de A Pastoriza, jornada en las que se tratará la geografía literaria de Valle-Inclán y la relación de su obra con el periodismo. Será en la iglesia de A Pastoriza, en un horario de 10 a 12:45 horas Este curso de verano se centró ayer, precisamente, en ‘Tirano Banderas’ y su trascendencia histórica y cinematográfica, adaptándose al cine con la película de 1993 que hoy mismo se proyectará de forma gratuita. Esta opción formativa continuará mañana —última jornada del festival— con una sesión en la que se hablará de las raíces del autor tanto en Vilanova como en Pontevedra.