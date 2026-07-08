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Vilanova

Pioneros contra el edadismo en la comarca

A. Louro
08/07/2026 20:57
Xuntanza edadismo Asociación O Castro Baión
Encuentro organizado por O Baión
Mónica Ferreirós
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La asociación O Castro de Baión celebró el pasado mes de abril una jornada pionera sobre el edadismo, la discriminación por razón de edad. Una acción a la que dio continuidad hoy con la primera reunión del comité de seguimiento con expertos y representantes de las administraciones públicas, Hospital do Salnés y servicios educativos, entre otros. Una reunión que servirá para sentar las bases de este comité en intervención comunitaria preventiva y moduladora del edadismo en la comarca.

Así, se definieron tres líneas de acciones antiedadistas de intervención comunitaria y diseñar las actividades a desarrollar en los campos comunitarios, tanto a nivel de administración local, sanitaria, educativa o social, además de concretar los ámbitos de las acciones, el calendario, los indicadores de media de resultados y los responsables de cada parte. Una cita —que se desarrollará mañana, a partir de las once de la mañana— que organizará de nuevo O Castro, con la colaboración de la Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía.

Primera jornada

Durante la primera jornada impulsada por O Castro, hubo intervenciones de expertos de los sectores desde el sanitario y psicológico, al asistencial, de cuidados, política, banca, medios de comunicación y pedagogía, entre otros. También hubo tiempo para el relato de vivencias personales y de plantear acciones como la importancia y efectividad de actividades intergeneracionales.

Estuvieron presentes representantes de Xunta, Diputación y los concellos. Justamente, uno de los objetivos pasó por extraer conclusiones, que se perfilaron en grupos de trabajo tras las ponencias, que serán trasladadas a las administraciones para tratar de buscar y mejorar políticas y servicios para prevenir y minimizar o eliminar los casos de discriminación por razón de edad.

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