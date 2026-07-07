FestiValle profundiza en la influencia del autor en las aulas y firma otro lleno con 'Bodas de Sangre'

Escena de la representación Mónica Ferreirós

El Festival de Teatro FestiValle volvió a colgar el cartel de lleno para la representación de ‘Bodas de Sangre’, de Federico García Lorca, que llevó al escenario la compañía Tribueñe. Una jornada en la que, además, se inició el curso de verano en A Pastoriza, centrado en la influencia de Valle-Inclán en las aulas, y que esté año está homologado por la Xunta.

Así, con una veintena de asistentes, el curso formativo comenzó con la intervención de Begoña Ferreiro y Digo Abarca, directora y exdirector respectivamente del IES Faro das Lúas dando cuenta del proyecto desarrollado desde el centro para integrar a Valle-Inclán en Vilanova a través de la impresión en 3D de elementos que se convirtieron en un plano interactivo de la localidad, creando una audioguía que permite recorrer la vida del autor. “Todo esto significó la implicación de los alumnos con el uso de las nuevas tecnologías aplicando, así como un salto de calidad metodológico en el que los estudiantes abandonaron el rol de consumidores pasivos para ser elementos activos creando productos culturales universales”.

Además de ellos, Salvador Calderón de Anta, de la Universidad de Sevilla, desarrolló la propuesta de la lectura de la antología literaria: Jardín umbrío complementada con una investigación de las tradiciones culturales de la ría de Arousa y la posterior visita a los museos de Valle-Inclán en Vilanova y A Pobra, cerrando las ponencias Silvia Ozores, en representación de Jorge Carril, del IES Rafael Dieste que presentó ‘La Galicia de Valle-Inclán en las aulas’. Una propuesta interdisciplinar, a través de la que se desarrollan varias actividades para trabajar a Valle-Inclán en las aulas.

Última función teatral

La quinta edición continúa mañana de la mano de ‘Noche, de Teatro Español y Micomicón Kde Alejandro Sawa, para el que quedan muy pocas entradas disponibles a la venta en la plataforma ataquilla.com.