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Diario de Arousa

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Vilanova

Fallece un hombre en Vilanova tras movilizar un helicóptero que no pudo aterrizar por niebla

La ambulancia medicalizada llegó más tarde pero ya no se pudo hacer nada por su vida

Olalla Bouza
07/07/2026 13:55
Helicóptero del 061
Cedida
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El fallecimiento de un hombre en Vilanova de una parada cardiaca reaviva las críticas por el traslado de la ambulancia medicalizada a Sanxenxo. Ocurrió ayer, sobre las nueve de la noche, en la parroquia de Tremoedo.

El vilanovés, de 45 años, salía del gimnasio cuando, en plena vía pública, sufrió una indisposición. Desde el 061 movilizaron al helicóptero, pero no pudo aterrizar por la niebla que cubría casi todo O Salnés.

Fue entonces cuando movilizaron la ambulancia medicalizada, pero ya nada se pudo hacer por la vida del hombre.

Esta situación vuelve a reavivar las críticas por la falta de recursos en la zona norte de O Salnés durante el verano, ya que reclaman una ambulancia medicalizada con base en el Hospital, como hay el resto del año.

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