Vilanova pone en funcionamiento el punto limpio, que abrirá con un uso exclusivo para vecinos

El alcalde, Gonzalo Durán, visitó las instalaciones Cedida

El Concello de Vilanova abre mañana al público el nuevo punto limpio, el primero que operará en el municipio, situado en Tremoedo y para el que se invirtió más de 377.000 euros en su construcción. Así lo anunciaron ayer el alcalde, Gonzalo Durán, y las concejalas Nuria Morgade y Eliana Vidal, que supervisaron las instalaciones del nuevo servicio, que se pondrá en marcha con un uso exclusivo para los vecinos del concello.

Así, los particulares que acrediten el DNI, certificado de empadronamiento, documentación que certifique la titularidad catastral o contrato de alquiler en Vilanova podrán hacer uso de estas instalaciones. En ellas, los usuarios podrán depositar de forma segura y ordenada residuos como aparatos electrodomésticos, voluminososl maderas, plásticos, metales, cartones, textiles, vidrios o embases, así como escombros procedentes de pequeñas obras menores y otros materiales que requieras una gestión específica, como absorbentes, pinturas, aceites, toners de impresoras, filtros o baterías, entre otros Residuos que los particulares tendrán que llevar hasta el punto limpio, ya que el servicio no dispondrá de recogida a domicilio.

Un servicio con el que el Concello busca “ellorar a reciclaxe, reducir os vertidos incontrolados, principalmente provocados por empresas, e contribuír a conseguir un municipio máis limpo, sostible e respectuoso coa contorna”.

Un servicio más

El regidor, Gonzalo Durán, recalcó en su visita a las instalaciones que la apertura de este punto de recogida selectiva de residuos permite completar uno de los servicios municipales que “aínda estaban pendentes de implantación”, dotando al vecindario de un espacio específico para depositar aquellos residuos que no deben ir en los contenedores domésticos. Un punto que estará destinado a los particulares, ya que “as empresas deben ter os seus propios xestores autorizados para a recollida e tratamento dos seus restos”. “Temos que respectar o medio natural, porque o lixo non aparece só. Sexamos civilizados e conscientes, porque non custa nada facer as cousas ben”, advirtió Durán.

En los mismos términos se pronunciaron Morgade y Vidal, que incidieron en que la mayor parte de los problemas relacionados con la aparición de vertidos proceden de empresas ajenas al concello.

El punto limpio funcionará así los lunes, viernes y sábados, de 10 a 14 horas; los martes y jueves en un horario de 17 a 21 horas; y los miércoles y domingos permanecerá cerrado.