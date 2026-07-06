‘La cabeza del Bautista’ inicia con lleno la quinta edición del Festival de Teatro FestiValle

Una de las escenas de la función Mónica Ferreirós

El Festival de Teatro FestiValle puso hoy en marcha su quinta edición colgando el cartel de lleno en el Auditorio con la representación de ‘La cabeza del Bautista’, a cargo de la compañía Tribueñe. Sobre el escenario Juan Matute se convirtió en Don Igi, Rocío Osuna en La pepona, Miguel Pérez Múiños en El Jándalo y Pablo Mújica en Valerio el Pajarito. Los mozos fueron interpretados por Chelo Vivares, Jose Manuel Ramos y Pablo Mújica; mientras que las mozas cobraron vida a través de Candelaria de la Sera, Virginia Hernández y Matilde Juárez. Todos ellos bajo la dirección de Irina Kouberskaya.

“Desde el relato bíblico Valle-Inclán salpica el texto de eco con los que los personajes evidencias sus miserias dentro del sórdido ambiente del pueblo”, señaló la directora, que puso en marcha una cita de exaltación al dramaturgo vilanovés a la que no faltó el alcalde, Gonzalo Durán.

La compañía volverá a ser protagonista mañana con el título ‘Bodas de sangre’, de Federico García Lorca, que volverá a marcar un nuevo lleno, ya que quedan apenas cinco entradas a la venta en ataquilla.com. Será a las 20 horas, también en el Auditorio Valle-Inclán.

Asimismo, en la jornada de hoy dará comienzo el curso de verano ‘Valle-Inclán en las aulas’ y en una edición de especial interés para el profesorado de Secundaria y Bachillerato. Este será el primer año que la asistencia estará homologada, con una certificación de 20 horas, incluidas 5 no presenciales, avaladas con una asistencia al 85% de las actividades del programa.