Caliveras lleva al Auditorio de Vilanova una versión teatral de la película ‘Benny & Joon’

Entrada del auditorio, en una imagen de archivo DA

La escuela de arte Caliveras de Vilanova llevará esta tarde al Auditorio la obra ‘Benny & Joon. Una historia insólita’, función basada en la película homónima protagonizada por Johnny Depp, Mary Stuart Masterson y Aidan Quinn y que combinará la experiencia teatral y audiovisual. La sesión —dirigida por Rocío González— tendrá lugar a partir de las 21 horas, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

La función presenta así la historia de Benny, un mecánico que ha dedicado su vida por completo a cuidar de su hermana pintora. Su mundo se pone patas arribas cuando Sam, una chica enigmática y solitaria que parece sacada de una película muda, entra en sus vidas tras una apuesta de póker poco convencional. Así, lo que empieza como una complicada situación familiar se convierte en un viaje sobre la libertad, la identidad y cómo el amor puede encontrarse de las formas más inesperadas.

En esta versión, a diferencia de la película, Sam es una chica, que se enamora de Joon —hermana de Benny y que padece una enfermedad mental— explorando una conexión única y profunda entre dos mujeres que no encajan en los moldes sociales, ofreciendo una mirada honesta sobre la salud mental y el derecho a amar sin etiquetas.