Baión ficha a Solara y Gran Parada para las fiestas de San Xoán

Una hoguera de San Xoán Gonzalo Salgado

En Baión, la comisión preparó una programación por todo lo alto para la jornada festiva del miércoles 24. Comenzará por la mañana, con la tradicional tirada de fuegos, para continuar con el pasacalles de Fanfarria Furruxa. A las 13 horas, habrá misa cantada por el coro parroquial de O Sixto y, al acabar, la procesión y un concierto de la misma charanga.

Por la noche, como colofón, delante del pabellón se celebrará la gran verbena, que contará con las orquestas Gran Parada y Solara. Desde la organización invitan a participar para celebrar “unha noite chea de tradición e festa” que quede para el recuerdo colectivo