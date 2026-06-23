Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

Baión ficha a Solara y Gran Parada para las fiestas de San Xoán

Será mañana miércoles y la programación comenzará con charangas, misa cantada y procesión

Olalla Bouza
23/06/2026 20:51
Una hoguera de San Xoán
Una hoguera de San Xoán
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

En Baión, la comisión preparó una programación por todo lo alto para  la jornada festiva del miércoles 24. Comenzará por la mañana, con la tradicional tirada de fuegos, para continuar con el pasacalles de Fanfarria Furruxa. A las 13 horas, habrá misa cantada por el coro parroquial de O Sixto y, al acabar, la procesión y un concierto de la misma charanga.

Por la noche, como colofón, delante del pabellón se celebrará la gran verbena, que contará con las orquestas Gran Parada y Solara. Desde la organización invitan a participar para celebrar “unha noite chea de tradición e festa” que quede para el recuerdo colectivo

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620