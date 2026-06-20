El vaso de la piscina de O Terrón coge forma y se prevé que esté listo a finales de este verano

La delegación de Cuxhaven visitó las obras Cedida

Vilanova avanza con uno de los proyectos más ambiciosos: el centro de talasoterapia de O Terrón, cuya ejecución se encuentra en marcha desde hace unos meses con la primera fase, que abarca la construcción del vaso de la piscina, cuya estructura se prevé que esté lista a finales de este verano, ya que “avanza axeitadamente”, según recalcó el gobierno local en una visita a las obras acompañado por la delegación de Cuxhaven.

La piscina recreativa contará con 25 metros de largo por 16,50 metros de ancho y la obra incluye las infraestructuras técnicas necesarias para su correcto funcionamiento, entre ellas el vaso de compensación y los sistemas de depuración y filtrado. Hoy por hoy, los trabajos se encuentran en la fase de instalación de la loseta de cimentación de hormigón armado, elemento estructural que servirá de base para la construcción del vaso.

Esta primera fase cuenta con una inversión de 538.841 euros y supone un paso fundamental para hacer realidad el complejo de talasoterapia sostenible de Vilanova, como parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Mar de Santiago, financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos europeos Next Generation.

Una vez rematada esta etapa, se comenzará a abordar el segundo ciclo en el que se dará forma al edificio que albergará la piscina y otros ambientes complementarios. Finalizadas las dos primeras fases de construcción, las instalaciones podrán abrirse al público con un uso normal del complejo, a falta de completar la tercera parte de la obra que consistirá, principalmente, en la realización del circuito termal y el gimnasio con el que contará el centro.

Proyecto más sostenible

Durante la visita, el alcalde, Gonzalo Durán, recalcó que Vilanova usará para este proyecto “aerotermia para quentar a auga, o que permitirá un importante aforro respecto doutros sistemas máis tradicionais”.