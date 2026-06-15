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Vilanova

La Xunta convoca dos contratos predoctorales en el CIMA con una inversión de 220.000 euros

Redacción
15/06/2026 20:37
Instalaciones del CIMA
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La Consellería do Mar anunció la apertura de un proceso selectivo para la contratación de dos investigadores predoctorales en formación, que se integrarán en el Centro de Investigacións Mariñas de Galicia (CIMA) de Corón. Esta convocatoria de larga duración cuenta con un presupuesto de 219.790,80 euros y una vigencia de 48 meses hasta 2030.

Mar prevé además la posibilidad de desarrollar un periodo de orientación posdoctoral de hasta doce meses dentro de la duración del contrato, una vez obtenido el título de doctorado, para potencial la especialización profesional. Asimismo, se facilitará la realización de estancias de tres meses en el extranjero para promover la obtención de la mención de Doctoramiento internacional.

En cuanto al proceso de selección, se regirá por los principios de concorrencia y mérito conforme al decreto de ordenación del personal de investigación de la Xunta. Asimismo, desde la Consellería destacan que las personas seleccionadas se integrarán en el Cima de Corón, en Vilanova, organismo de referencia en el campo del conocimiento del medio marino y sus recursos naturales y recalcan que la convocatoria sitúa “o talento como activo principal e facilítalles o inicio da carreira investigadora”.

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