Baión viaja al pasado para revivir los oficios tradicionales y los juegos populares
La feria, organizada por O Castro, reúne a decenas de personas para poner en valor el patrimonio local
Un año más, la parroquia de Baión, en Vilanova, retrocede años para poner en valor el patrimonio local. Para ello, la asociación O Castro inició ayer, por novena vez, la Mostra dos Oficios Tradicións e Xogos Populares que, como en años anteriores, reunió a decenas de personas con el objetivo de disfrutar de una jornada diferente y, a la vez, conocer pinceladas de la antigüedad que permiten que la actualidad sea la que es.
Así, en el Campo da Igrexa de Baión los asistentes con mayor edad rememoraron a sus ancestros, por ejemplo, realizando labores de cestería y, los pequeños, conocieron de cerca esta profesión que, a día de hoy, está casi desaparecida. Acompañando a los casi veinte oficios tradicionales que se plasmaron en la feria no faltó la representación de otras actividades como “a malla” o “ir ao toxo” que trasladaron a los presentes al siglo pasado.
La música también fue protagonista gracias a los cantos de taberna de la mano de Voces do Castro y los juegos populares, como la llave, los trompos, los bolos o los aros, que hicieron competir a personas de diferentes generaciones.. En la cita no faltó tampoco una exposición de instrumentos tradicionales y antigüedades.
Hoy la feria vuelve a abrir sus puertas e invita a todos los vecinos y vecinas de Vilanova y alrededores a hacer un viaje al pasado lleno de tradiciones y amor por el patrimonio.