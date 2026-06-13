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Vilanova

Baión viaja al pasado para revivir los oficios tradicionales y los juegos populares

La feria, organizada por O Castro, reúne a decenas de personas para poner en valor el patrimonio local

C. Hierro
13/06/2026 22:00
Mostra dos oficios
Participantes en la Mostra dos Oficios Tradicións e Xogos Populares de Baión
Mónica Ferreirós
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Un año más, la parroquia de Baión, en Vilanova, retrocede años para poner en valor el patrimonio local. Para ello, la asociación O Castro inició ayer, por novena vez, la Mostra dos Oficios Tradicións e Xogos Populares que, como en años anteriores, reunió a decenas de personas con el objetivo de disfrutar de una jornada diferente y, a la vez, conocer pinceladas de la antigüedad que permiten que la actualidad sea la que es.

Así, en el Campo da Igrexa de Baión los asistentes con mayor edad rememoraron a sus ancestros, por ejemplo, realizando labores de cestería y, los pequeños, conocieron de cerca esta profesión que, a día de hoy, está casi desaparecida. Acompañando a los casi veinte oficios tradicionales que se plasmaron en la feria no faltó la representación de otras actividades como “a malla” o “ir ao toxo” que trasladaron a los presentes al siglo pasado.

Mostra dos oficios
Una mujer mostrando sus trabajos de cestería
Mónica Ferreirós

La música también fue protagonista gracias a los cantos de taberna de la mano de Voces do Castro y los juegos populares, como la llave, los trompos, los bolos o los aros, que hicieron competir a personas de diferentes generaciones.. En la cita no faltó tampoco una exposición de instrumentos tradicionales y antigüedades.

Hoy la feria vuelve a abrir sus puertas e invita a todos los vecinos y vecinas de Vilanova y alrededores a hacer un viaje al pasado lleno de tradiciones y amor por el patrimonio.

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