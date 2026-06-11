Vandalizan la pasarela de Rego do Alcalde antes de inaugurarla: “Es triste, no se puede tener nada”

La pasarela luce unas pintadas vandálicas Mónica Ferreirós

Vilanova disfrutará ya este verano de la pasarela peatonal que permitirá salvar la desembocadura de Rego do Alcalde, en la parroquia de San Miguel de Deiro, con la que se busca poner en valor esta zona y dar continuidad a la conexión peatonal entre el municipio y Cambados. Una demanda vecinal que ya está cerca de su inauguración, ya que la pasarela ya está instalada. De hecho, la estructura sufrió -en la noche del miércoles al jueves- un ataque vandálico, después de que uno o varios vándalos realizasen pinturas en la zona.

“Es triste”, reconocía el alcalde vilanovés, Gonzalo Durán, que criticó que “no se respete lo que hemos pagado todos”. En cualquier caso, el regidor recalcó que, pese a los actos de “un descerebrado”, la estructura “se va a limpiar” y se inaugurará estando en perfectas condiciones, sin las pintadas que ahora la afean.

“Tristeza” e “ira contenida” son así los sentimientos en el gobierno local y en el vecindario, que se repite eso de “no se puede tener nada” por aquellos que a través de actos vandálicos estropean y “nos violente lo que es de todos”.

Cabe recordar que la obra está adjudicada en favor de Marconsa SL, por importe de 336.236,49 euros, y cuenta con un plazo máximo de ejecución de cuatro meses, contemplando la construcción de una senda peatonal de unos 80 metros para salvar el desnivel entre ambos márgenes de Rego do Alcalde. Una actuación que se completará con una senda, dividida en tres tramos, de unos 333 metros de longitud, que contará con un ancho proyectado de, al menos, tres metros.