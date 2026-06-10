Vilanova volverá a ser punto de partida para los 200 jóvenes que iniciarán la Ruta Quetzal

Las autoridades presentaron el programa de la expedición Gonzalo Salgado

Vilanova de Arousa volverá a ser el lugar de salida de la XXVI edición da Ruta Quetzal, que llevará a 200 jóvenes de toda España por Galicia, norte de Portugal y la provincia de León este verano, seleccionados entre las mil solicitudes registradas.

De este modo, la emblemática expedición partirá el domingo 28 de junio de la localidad vilanovesa, alrededor de la que se centrarán las tres primeras jornadas, visitando otras villas próximas y realizando actividades como el descenso en kayaks por el río Ulla hasta Catoira.

En la cuarta etapa se visitará Portugal, sumergiéndose en la historia ligada al Reino de Galicia de las localidades del norte, como Braga o Quinta de Pedroso, donde se libró la batalla en la que se anexionaría el Condado de Portugal a Galicia. De ahí se volverá a Tui para recorrer diversas localidades y edificaciones del sur de la provincia de Pontevedra, Ourense y sur de Lugo a través de las que abordar la historia y figuras de la zona.

Entre la octava y la undécima jornada, del 5 al 8 de julio, la Ruta Quetzal se abre a Castilla y León, visitando la propia ciudad de León y Astorga, localidad en la que confluyen el Camino Mozárabe-Vía da Prata y el Camino Francés y donde se abundará en el legado jacobeo con la visita al Museo dos Camiños. A partir del 8 de julio, la expedición vuelve a Galicia visitando Lugo y siguiendo parte del Camiño de Invierno para llegar a Santiago de Compostela en la penúltima jornada, para regresar finalmente a Vilanova, ya el 11 de julio.

Una expedición emblemática

Así lo presentaron el alcalde, Gonzalo Durán; Íñigo de la Quadra-Salcedo, director del proyecto e hijo del precursor, e Ildefonso de la Campa, director xeral del Plan Xacobeo. La Ruta Quetzal, creada en 1979 por Miguel de la Quadra-Salcedo, es un programa educativo y cultural que busca fomentar el intercambio y la convivencia entre jóvenes de distintos países y el conocimiento de la historia, de la naturaleza y de las tradiciones del mundo hispanohablante.

En cada edición, un grupo de jóvenes, seleccionados en función de sus calificaciones académicas y los méritos extraescolares, participan en una expedición que combina actividades formativas, rutas de senderismo, visitas culturales y experiencias de convivencia. A lo largo de los años, esta actividad recorrió numerosos territorios de América y Europa, convirtiéndose en un referente internacional de la educación y de la cooperación cultural juvenil, teniendo en sus últimos años a Vilanova y el geodestino Mar de Santiago como una parada obligatoria.

Así pues, Durán celebró la continuidad de esta emblemática ruta, que define como “un proxecto importante e clásico nos veráns de Galicia”. Asimismo, explicó que los jóvenes tendrán la oportunidad en su visita a Vilanova de conocer el marisqueo a pie para acercarse a la cultura tradicional de la ría, así como habrá actos alrededor de Valle-Inclán en el centenario de su obra ‘Tirano Banderas’, incluyendo una conferencia y actividades de divulgación. Además, subirán al Monte Lobeira, donde conocerán la historia del antiguo castillo asociado a la reina Urraca I de León. También harán la ruta Mar de Santiago descendiendo en kayaks por el Ulla, hasta llegar a Catoira. Recorrerán los meandros del valle del Ulla en Valga, en un entorno natural de gran belleza para llegar a Pontecesures, con su puente de origen romano que une Pontevedra y A Coruña.