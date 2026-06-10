De Portas y Vilanova: estos son los dos arousanos que estudiarán en el extranjero tras lograr las becas de la Fundación Barrié

Sede de la Fundación Barrié, en A Coruña Cedida

Ibai Otero Gómez, de Vilanova, y Marcos Ruibal Ortigueira, de Portas, son dos de los diez jóvenes galardonados este año con las becas de la 37ª edición del programa de Posgrado en el Extranjero de la Fundación Barrié, una iniciativa que permite a los alumnos realizar estudios de máster en centros académicos de todo el mundo, en un amplio abanico de especialidades.

A Suiza y Reino Unido

La entrega de las credenciales a estos diez nuevos becarios tendrá lugar este viernes, 12 de junio, en la sede de la Fundación Barrié en A Coruña. En cuanto a los destinos, Ibai se trasladará a Suiza mientras que Marcos pasará su estancia en Reino Unido, ambos, eso sí, en el área de Ciencias Experimentales.

Estas becas se otorgan a través de un proceso de selección muy competitivo, basado en la excelencia académica, el potencial profesional y el compromiso personal con el futuro de Galicia. De hecho, desde la fundación aseguran que en esta última convocatoria apenas el 6% de las candidaturas superó el proceso, lo que convierte a estos arousanos en perfiles destacados.

¿Qué cubre esta beca?

Las becas cuentan además con una dotación de 50.000 euros anuales para cubrir la matrícula, una ayuda única de 1.000 euros para gastos de viaje y una mensual de 1.600 euros para manutención.