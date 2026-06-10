La música de los años 80 volverá a conquistar Vilanova con Rafa Sánchez y Amistades Peligrosas

Presentación de la nueva edición del festival Gonzalo Salgado

La Rafa Sánchez (de La Unión), Amistades Peligrosas, La Década Prodigiosa, Pancho Varona (compositor que trabaja con Joaquín Sabina) y el DJ galego Manu GZ compondrán un cartel de lujo que devolverá la mejor música española de los años 80 al complejo de Vista Real con el festival ‘O Son de Vilanova Fest’, que tendrá lugar el próximo 4 de julio con artistas y grupos míticos de una de las épocas doradas de la música.

Una cita presentada como una romería ambientada en los años dorados del pop-rock en español y que invita a la convivencia entre diferentes generaciones alrededor de este tipo de estilos musicales.

El edil de Cultura, Javier Tourís, destacó en su presentación el gran nivel que reúne un cartel “increíble e de primeira división, que converterá a Vilanova de Arousa no epicentro da música dos anos 80” con el objetivo de “recordar os anos dourados da música desta época e converter a nosa vila nun punto de encontro cultural e musical de referencia en Galicia”. Para concluir esta presentación, Carlos del Río de La oficina producciones, organizadora, asegurou que en esta edición “tiramos a casa pola ventá”, con una propuesta mucho más ambiciosa.