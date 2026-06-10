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Vilanova

Baión viaja al pasado para poner en valor los oficios tradicionales y el patrimonio cultural

A. Louro
10/06/2026 21:10
La asociación O Castro presentó la novena edición
La asociación O Castro presentó la novena edición
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El Campo da Igrexa de Baión acoge este fin de semana la novena edición de la Mostra de Oficios, Tradicións e Xogos Populares, organizada por la asociación O Castro y con la que la parroquia viajará al pasado para poner en valor el patrimonio “dos nosos antepasados, para non esquecer de onde vimos”, explica Pepe Sabarís, cabeza visible de la entidad organizadora.

Así, participarán una veintena de oficios tradicionales y no faltará tampoco la representación de actividades como “a malla” o “ir ao toxo”, entre otras escenas costumbristas que volverán a cobrar vida en Baión. Tampoco faltarán los cantos de tabernas, de la mano de Voces do Castro; los juegos populares (aros, llave, bolos o trompos, entre otros); y exposiciones de instrumentos tradicionales y antigüedades, además de obradoiros de cestería o alfarería.

Tampoco faltará en la cita la música, con las participación de la Banda de Música de Ribadumia, el Grupo de Gaitas Brisas do Ulla, Vilamariachi, Pandereteiras do Castro, Danza O Castro y el cierre, el domingo, de la mano del grupo musical M-80. Desde la asociación señalan que también habrá pulpeira en la cita, que ofrecerá dos jornadas —sábado y domingo— de fiesta y puesta en valor del patrimonio.

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