Vilanova culmina la rehabilitación de Vista Real con la recuperación de la capilla

Las citadas obras ya se han puesto en marcha en el interior del santuario Gonzalo Salgado

El Concello de Vilanova de Arousa avanza ya en el broche final de la rehabilitación del complejo del Pazo de Vista Real que inició tras la adquisición de esta propiedad en 2011. Así, con una inversión de cerca de 22.000 euros, la administración local ha puesto en marcha ya la recuperación de la capilla, con el objetivo de que el santuario pueda estar en pleno uso para el mes de agosto.

Las principales actuaciones que se van a llevar a cabo comprenden la integración de una imagen del patrón de la parroquia, San Pedro, la instalación de una campana, mejoras en la iluminación y el acondicionamiento exterior con la inclusión de bancos. Un proyecto que supondrá la guinda a quince años de puesta en valor del patrimonio cultural vilanovés, desde que la adquisición de este conjunto arquitectónico permitió convertir estas instalación en un espacio útil y dinámico, principalmente para promover el ámbito formativo y laboral del municipio.

Así pues, Vista Real, desde qué pasó a manos del consistorio local, se fue acondicionando por fases para ponerlo al servicio de la ciudadanía, según destacan desde el Consistorio. Así, actualmente alberga la Axencia de Desenvolvemento Local, un espacio destinado a la educación, el empleo y la actividad vecinal. A lo largo de los últimos años se priorizó la creación de áreas funcionales destinadas a la formación y a la promoción económica, con la adaptación de las antiguas cocheras como taller de hostelería y la reforma de las distintas plantas para acoger cursos e iniciativas vinculadas al empleo.

En este sentido, el alcalde, Gonzalo Durán, recalcó ayer que la capilla era “o último que faltaba”, “a guinda do pastel”, para completar todas las dependencias de la finca y responder a una demanda histórica de los vecinos, mostrando así su satisfacción por concluir un proyecto que definió como “un dos grandes acertos do Consistorio cando foi adquirido”.

Templo de Baión

“Seguimos recuperando patrimonio cultural do noso concello. É unha realidade”, afirmó en este sentido el teniente de alcalde y edil de Cultura, Javier Tourís, que avanzó que el siguiente proyecto en el que se está ya trabajando es la recuperación de la capilla de Baión, para el cual ya se mantuvieron reuniones con el párroco. Así, afirmó que el Consistorio “seguirá traballando na recuperación doutros espazos de valor histórico e relixioso, co propósito de garantir que este legado se atope en condicións óptimas para ser usado e desfrutado polos nosos veciños”.

En cuanto a la capilla de Vista Real, recalcó que el objetivo es que el inmueble quede “plenamente funcional” y preparado para su uso por los vecinos y volvió a reiterar que la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural constituye una de las líneas de actuación prioritarias para el gobierno popular de Vilanova.