El Festivalle volverá del 6 al 10 de julio con teatro y cine para celebrar el centenario de ‘Tirano Banderas’

El acto de presentación de la quinta edición tuvo lugar ayer en la Casa Museo Valle-Inclán Mónica Ferreirós

El festival de teatro dedicado al dramaturgo vilanovense, Valle-Inclán, volverá al municipio el próximo mes de julio —entre el 6 y el 10— con un completo programa cultural en el que no faltarán las representaciones teatrales y el cine, además de actividades paralelas formativas, visitas y recitativas, en un año en el que se celebra el centenario de Tirano Banderas.

“Cumplir cinco años de esta propuesta cultural y social —el único festival dedicado en exclusiva a la obra, figura y legado del escritor— es la demostración de la importancia de apostar por la historia que nos precede y que en el caso de Valle-Inclán se mantiene más viva que nunca”, recalcó el director artístico del evento, José Luis Méndez Romeu, en la presentación de la cita cultural. Una cita a la que no faltó el alcalde vilanovés, Gonzalo Durán, que recalcó los esfuerzos de las administraciones por preservar el legado valleinclanesco. Una muestra de ello, explicó, es la reciente adquisición de la Diputación de una importante colección de pertenencias del escritor y avanzó la creación de una sala dedicada al autor en el Museo de Pontevedra.

Asimismo, acompañado del director xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo; el presidente de la Asociación de Amigos de Valle-Inclán, José María Paz Gago y el diputado provincial Javier Tourís, destacó la calidad de un evento que ya se sitúa “entre os mellor de España”, calificándola de “impresionante”. Así, recordando las palabras de Caros Valle-Inclán, Durán concluyó señalando que “a mellor forma de honrar ao escritor é representándoo”.

Programa completo

La quinta edición del Festivalle dará comienzo su programación teatral el lunes 6 de julio con la representación de ‘La Cabeza del Bautista’, a cargo de la compañía Tribueñe con Irina Kouberskaya en dirección, que será también la encargada de poner en escena, el martes 7 de julio, la obra de García Lorca ‘Bodas de Sangre’.

Sobre ‘La cabeza del Bautista’ Kouberskaya destaca: “Hay mucha sed de inteligencia y Valle-Inclán es un torrente que alimenta y estremece la tierra precipitándose desde muy alto”. Mientras que ‘Bodas de sangre’ ofrece una apertura panorámica sobre el teatro de Valle-Inclán y de Lorca en los que se observa una evolución inversa: mientras en Valle-Inclán se pasa de la tragedia al expresionismo, García Lorca realiza el viaje inverso.

Siguiendo el programa, el miércoles 8 de julio, la compañía Micomicón presentará ‘Noche’, de Alejandro Sawa. Una representación que permitirá al espectador conocer el origen de Max Estrella a través del texto escrito en 1888, en el que se da testimonio de una España que viviendo en la hambruna prefería la apariencia y la moral. Sawa realiza en ‘Noche’ una exposición de los efectos más destructivos del fanatismo religioso, la miseria y la rigidez de las normas sociales, a través de su personaje principal: Don Francisco.

Todas las funciones se celebrarán en el Auditorio Valle-Inclán y darán comienzo a las 20 horas. La programación de esta muestra teatral se cerrará el jueves 9 de julio con la proyección de ‘Tirano Banderas’, para conmemorar el centenario de su publicación . Se proyectará la adaptación cinematográfica de 1993 dirigida por Luis García Sánchez y protagonizada por Ana Belén, que recibió el pasado viernes en el Ateneo de Madrid el Premio Mari Gaila. Las entradas se podrán adquirir en la plataforma ataquilla.com a partir de mañana, día 10 de junio.