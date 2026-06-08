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Diario de Arousa

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Vilanova

Detienen a dos vilagarcianos por intento de homicidio tras abrir fuego contra un vehículo en marcha en Vilanova

Los investigados realizaron tres disparos sobre el coche que conducía la víctima

A. Louro
08/06/2026 09:37
Los efectivos de la Guardia Civil de Sanxenxo en la zona del robo
Agente de la Guardia Civil, en una imagen de archivo
Cedida
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El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados detuvo a dos hombres de 62 y 33 años, ambos vecinos de Vilagarcía y con antecedentes policiales, por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y otro de daños, en el marco de la operación Balanova.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima, que alertó a la Guardia Civil que, cuando iba conduciendo el vehículo de un amigo por Vilanova, se encontró de frente a otro turismo, desde el que dos varones abrieron fuego, impactando las balas hasta en tres ocasiones en el lateral izquierdo del vehículo en las proximidades del habitáculo del conductor.

Los agentes lograron identificar el vehículo utilizado y a los dos presuntos autores de los hechos, procediendo a su detención el pasado 1 de junio y su puesta a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción Plaza Nº 2 de Vilagarcía de Arousa, decretando la puesta en libertad con cargos de ambos y una orden de alejamiento sobre la víctima.

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