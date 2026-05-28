Amigos de Valle Inclán celebrarán en Madrid un coloquio sobre la obra valleinclaniana ‘Tirano Banderas’

Representación teatral de una obra de Valle-Inclán Cedida

La Asociación de Amigos de Valle Inclán organiza el próximo 5 de junio, en el Ateneo de Madrid, una jornada centrada en el centenario de la publicación ‘Tirano Banderas’, la obra de Ramón María del Valle Inclán que supuso una “revolución radical” en la narrativa hispánica de los años veinte.

A lo largo de la jornada la sala Larra del Ateneo acogerá un coloquio en torno a esta pieza, al que seguirán actos y reconocimientos. José María Paz Gago, presidente de la Asociación, se encargará de abrir el coloquio para después dar paso a un grupo de jóvenes investigadoras de las Universidades Complutense, Alcalá de Henares, A Coruña o Pedagógica de Moscú: Rocío Santiago, Silvia Ozores, Diana Kryzhanovskaya y Andrea Durán, que profundizarán en diversos aspectos de la novela valleinclaniana.

En el transcurso de este coloquio se presentará también el libro ‘Los orígenes de Valle-Inclán (tierra, linaje y leyenda)’ de Francisco Javier Charlín Pérez. Además, también se entregarán los reconocimientos instituidos por la Asociación de Amigos de Valle-Inclán: el V Premio Mari Gaila a la actriz Ana Belén, por sus interpretaciones del personaje femenino valleinclaniano en la película ‘Divinas palabras’ de José Luis García Sánchez; y el III Premio Sétimo Miau a Pedro Casablanc, por su montaje teatral unipersonal en torno a la figura de Valle-Inclán.