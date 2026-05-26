Vilanova proyecta sacar adelante unos presupuestos tras cuatro años de prórrogas

Parte del gobierno local de Vilanova, durante la celebración de un Pleno | Gonzalo Salgado

El Pleno de Vilanova pone sobre la mesa la posibilidad de sacar adelante en los próximos meses unos nuevos presupuestos tras cuatro años de prórrogas en una sesión que también dio luz verde a una nueva aprobación extrajudicial de crédito por valor de 700.000 euros para hacer frente al pago de distintas facturas.

La proposición por parte del gobierno local de sacar adelante unos presupuesto fue sin duda el punto que motivó el debate de la Corporación Municipal, ya que tal y como recordó la portavoz del BNG, Carmela Alfonso Leiro, “levamos dende 2022 con prórrogas. Parece ser que agora teremos orzamentos e se convocará un Pleno extraordinario para aprobalos, pero eu ata que o vexa non o creo”, sentenció la nacionalista.

Por su parte, la concejala del PSOE, María José Vales, lamentó que un concello como el de Vilanova con mayoría absoluta “a día de hoy no tenga presupuesto” y recordó que esta no es la primera vez que el gobierno habla de unos presupuesto que luego “no llegan”. Vales aprovechó también la sesión plenaria para preguntar por el entorno de la playa As Patiñas, un espacio que dice, “queremos que se valle y que se coloquen contenedores de basura y baños públicos”.

“Pemento” y “repolo”

Por su parte, el BNG presentó también una moción para solicita sellos protegidos para el “pemento de Vilanova” y el “repolo de Corón”, una moción a la que el gobierno local dio el visto bueno y se comprometió a transmitir a los productores. La nacionalista recalcó la importancia de proteger el patrimonio agropecuario e insistió en la necesidad de promocionar estos productos pidiendo para ello el apoyo del gobierno autonómico.