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Vilanova 

Vilanova proyecta una revisión exhaustiva en la pasarela de O Terrón por sus 20 años

La propuesta también incluye “poñer máis bonita” una infraestructura icónica en la villa

Fátima Pérez
19/05/2026 19:45
El puente peatonal que conecta el casco urbano con el entorno de O Terrón
El puente peatonal que conecta el casco urbano con el entorno de O Terrón
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A falta de unos meses para que el puente peatonal de O Terrón cumpla 20 años, el Concello anuncia nuevas medidas de control para certificar el estado actual de la infraestructura con el objetivo de revisar posibles deficiencias y mejorar puntos sensibles. Esta pasarela, que cambió la movilidad y la comunicación de la villa arousana además de convertirse en un impulso turístico para Vilanova, celebrará en 2027 su vigésimo aniversario.

Cuando el puente cumplió diez años, el Concello también propuso obras de mejora para cambiar las maderas, revisar los pilares y atender a posibles zonas deterioradas. Es por ello que ahora, diez años después, la administración local quiere priorizar de nuevo la seguridad ciudadana.

 “Imos volver a facer unha nova inspección de seguridade completa e exhaustiva ademáis de levar a cabo outras modificacións como cambiar o alumeado ou poñela máis bonita” explica el alcalde, Gonzalo Durán, quien también aclara que más allá de estos proyectos señalados y específicos, la infraestructura pasa con frecuencia las revisiones establecidas. 

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