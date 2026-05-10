El patrón mayor de Vilanova niega falta de transparencia y convocará una reunión con los socios “tan pronto poidamos”

Rosalino Díaz, en una imagen de archivo Mónica Ferreirós

El patrón mayor de la Cofradía de Vilanova, Rosalino Díaz, salió ayer al paso de la denuncia emitida por un grupo de socios críticos sobre una supuesta falta de transparencia sobre las decisiones de los órganos de gobierno del Pósito. Así, Díaz reconoce que “temos que informar aos socios da situación actual” y que “tan pronto poidamos” convocarán la mencionada reunión “e daremos as oportunas explicacións”. Una reunión que no pudo celebrarse antes por diversas dificultades que afronta la Cofradía: bajas del personal de oficina, ceses de actividades, paros biológicos, problemas con los depósitos de las altas o “a actual situación tan grave pola que estamos pasando as confrarías que dependemos só do marisqueo”.

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Asimismo, Díaz criticó a los socios críticos como “os catro de sempre” y los acusó de crear crispación en la Cofradía en “momentos tan difíciles” a nivel económico y productivo. Además, lamentó que señalaran en su escrito a la nueva secretaria del Pósito pese a que no estuvo presente en las reuniones del Cabildo y de la Xunta Xeral en las que se trató el despido disciplinario de la antigua trabajadora que ocupaba este puesto, sino que otra empleada de la oficina asistió como secretaria accidental. Además, recalca que la antigua secretaria sí tuvo acceso a estas actas, pese a que las críticas de estos socios se dirigen solo a la trabajadora actual y recuerda que los juicios por acoso siguen saliendo favorables a los intereses de la Cofradía.