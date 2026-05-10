Denuncia a su excasero por quedarse con sus electrodomésticos y ponerlos a la venta

La Audiencia de Pontevedra ordenó la continuación de las diligencias Gonzalo Salgado

La Audiencia Provincial de Pontevedra ordenó la continuación de diligencias para esclarecer una denuncia por apropiación indebida interpuesta por una mujer ante la Policía Local de Vilanova, en la que acusaba a su antiguo arrendatario y al nuevo inquilino del local que ella regentaba anteriormente de quedarse con electrodomésticos de su propiedad, valorados en unos 9.800 euros y luego vender parte de ellos, como una freidora de aceite que, presuntamente, el hijo de su anterior casero había puesta en venta a través de Facebook e Instagram.

La mujer presentó la primera denuncia el 14 de octubre de 2024 y, pese a reclamar la colaboración policial para realizar pacíficamente una devolución de los electrodoméstricos que reclama la denunciante, finalmente tanto el propietario como el nuevo arrendatario se negaron a devolver los enseres.

Asimismo, en el fallo del Tribunal consta también probado que la denunciante presentó una serie de facturas sobre los supuestos bienes apropiados por parte de los denunciantes y amplió el atestado en el mes de enero de 2025 tras descubrir la puesta en venta de alguno de estos enseres, como fue una de las freidoras de aire.

Así pues, pese a que en primera instancia el Juzgado de Instrucción de Vilagarcía decretó el sobreseimiento provisional de la causa, la denunciante recurrió la decisión y la Audiencia provincial le dio la razón al apreciar que estos hechos podrían ser indiciariamente constitutivos de un delito de apropiación indebida.

Cabe señalar que desde el Ministerio Fiscal se interesaron igualmente en el sobreseimiento provisional de la causa m—finalmente denegado por la Audiencia de Pontevedra— alegando, precisamente, falta de indicios, toda vez que la denunciante no habría aportado el contrato de arrendamiento previo entre las partes.